Renkleri eşle (Oyun)

MALZEMELER

8 farklı renk karton, kâğıt, boya kalemleri, makas, çift taraflı bant.

NASIL OYNANIR?

Kartonları yuvarlaklar halinde kesin ve çift taraflı bant yardımıyla başparmak haricindeki dörder parmağınıza yapıştırın. Başka bir kâğıda 2’şerli renk çiftleri çizin. Amaç kâğıttaki sağ-sol renklere göre parmakları boş olan başparmakla birleştirerek hızlı şekilde kapatmak.