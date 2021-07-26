Renkleri eşle (Oyun)
Bu oyun çocukların sağ-sol beyin entegrasyonunu, görsel algılarını ve ince motor gelişimlerini destekler.
26 Temmuz 2021, Pazartesi 12:31 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
8 farklı renk karton, kâğıt, boya kalemleri, makas, çift taraflı bant.
NASIL OYNANIR?
Kartonları yuvarlaklar halinde kesin ve çift taraflı bant yardımıyla başparmak haricindeki dörder parmağınıza yapıştırın. Başka bir kâğıda 2’şerli renk çiftleri çizin. Amaç kâğıttaki sağ-sol renklere göre parmakları boş olan başparmakla birleştirerek hızlı şekilde kapatmak.
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