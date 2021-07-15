Renkleri karıştır (Oyun)
Bu etkinlik ile çocuğunuza duyusal uyaran sağlayarak beyin gelişimini destekleyebilirsiniz.
15 Temmuz 2021, Perşembe 11:12 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Kilitli şeffaf poşet, çeşitli renklerde parmak boyası, bant/ Yaş: 6 ay ve üzeri Çocuklara
NASIL OYNANIR?
Çeşitli renklerde olan parmak boyalarından eşit miktarda alıp poşete koyun. Ardından poşetin kilidini kapatın. Sabit durmasını isterseniz bantla sabitleyin. Ardından çocuğunuzun dikkatini poşete çekin. Oynamasına ve tanımasına izin verin.