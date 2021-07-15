Etkinlik Rehberi Renkleri karıştır (Oyun)

Renkleri karıştır (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Renkleri karıştır (Oyun)

Bu etkinlik ile çocuğunuza duyusal uyaran sağlayarak beyin gelişimini destekleyebilirsiniz.

15 Temmuz 2021, Perşembe 11:12 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Kilitli şeffaf poşet, çeşitli renklerde parmak boyası, bant/ Yaş: 6 ay ve üzeri Çocuklara

NASIL OYNANIR? 

Çeşitli renklerde olan parmak boyalarından eşit miktarda alıp poşete koyun. Ardından poşetin kilidini kapatın. Sabit durmasını isterseniz bantla sabitleyin. Ardından çocuğunuzun dikkatini poşete çekin. Oynamasına ve tanımasına izin verin. 


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