Renkleri tanıyorum oyunu

Renkler tanıma oyununda 4 farklı kutu veya kap alın. İçerisine 4 farklı renge ayrılmış olan mandalları koyun. Kutuların içindeki mandalların aynı renk olmasına özen gösterin. Çocuğunuzun kutu içinden aldığı mandalı evinizde bulunan aynı renk eşyaya asmasını isteyin. Bütün mandallar bittiğinde doğruluğunu kontrol edin. Oyunu devam ettirmek istiyorsanız çocuğunuzla renkleri bölüşün. Hangi rengi daha hızlı toplayan oyunu kazansın.

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