Renklerin enerjisini essence ile hissedin

essence, yeni ürünleriyle makyajından ödün vermeyenlerin kış dönemine geçişini kolaylaştırıyor. Soft ancak çekici, mat ve kusursuz görünüm elde edilmesini sağlayan ürünleriyle essence, stilinizi tamamlamanıza yardımcı olacak.

Yeni dönemin gözde trendleri arasında yer alan yok gibi makyaj stiline uygun essence insta perfect liquid make up mat görünümüyle yüzlerdeki kusurları doğal bir şekilde kapatıyor ve ince oluşuyla yok gibi bir görünüm elde edilmesini sağlıyor.

Parlak renkleriyle dikkat çeken essence’in go for the glow highlighter paleti; pembe, krem ve turkuaz tonlardaki üç farklı rengiyle yazdan kalma bir ışıltıyı yüzünüze yansıtıyor. essence born awesome eye & face palette ile de toprak tonlarından şeftali tonlarına kadar birçok rengi mat ve parıltılı olarak aynı palette bulabilecekseniz.