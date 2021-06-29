Renklerin sihri (Oyun)

MALZEMELER

4 adet plastik bardak, 3 adet pipet, 3 adet balon, kırmızı, mavi, sarı renklerde suda çözülebilen boya (akrilik), sivri uçlu kalem/iğne/bıçak, kâğıt, kalem.

NASIL OYNANIR?

3 adet bardağın içine mavi, kırmızı ve sarı boyaları sıkın ve sulandırıp karıştırın. Balonları ortadan kesin ve alt kısımlarını gergince bardakların üzerine geçirin. Her birine minik bir delik açın ve pipetleri o deliklerden geçirin. Deliği çok büyük açmamaya dikkat edin. Ve işte pompalı mekanizmanız hazır! Balonlu kısma bastırdığınızda pipetten boyalı su gelecek. Son bardağın üzerine bir soru işareti çizin. Çocuğunuzdan pompalı bardaktaki renkleri tanımlamasını, daha sonra bu renkleri soru işaretli bardakta karıştırarak yeni renkler keşfetmesini sağlayın. Örneğin sarı ve mavi karışırsa yeşil olur!