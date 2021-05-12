Renklerle geometri anlatma (Oyun)

Malzemeler: Renkli kartonlar, poşet dosya,

renkli ipler, makas ve kalem Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Geometri bilgilerinizi tazelemeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım! Başlamadan önce bir hatırlatma; sahip olduğunuz ipler hangi renkteyse kartonların da o renklerde olması gerekmektedir. Farklı renklerdeki kartonların üzerine çeşitli geometrik şekiller çizip, kesiniz. İster daire ister kare, ister dikdörtgen… Daha sonrasında daha kalın bir tabaka haline geçirmek için şekilleri çerçeveleyecek şekilde poşet dosya kesip, yapıştırabilirsiniz şekillerin arkasına. Sonrasında şekillerine kenarlarına sıralı halde ipin geçebileceği küçük daireler açınız. Bunu da kalem ile daireler çizdikten sonra sonrasında makas ile keserek oluşturabilirsiniz. Çocuğunuzdan renklerine uygun şekilde ipleri geometrik şekillerin kenarlarında oluşturduğunuz boşluklar içerisinden geçirmesini isteyiniz. Tabii geçirirken de o geometrik şeklin ismini de söylemesi gerektiğini unutmayınız.