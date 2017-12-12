Renkli ambalaj sevdalılarına
İngiltere’nin son yıllarda en beklenen ve eğlenceli ambalajlarıyla makyajseverlerin vazgeçilmezi
Unicorns Heart Aydınlatıcı: Unicorn sihrini masallardan çıkarıp makyajınıza yansıtma vakti geldi. Unicorns Heart Aydınlatıcı sayesinde istediğiniz gibi karıştırıp harmanlayabileceğiniz gökkuşağı renklerinin ışıltısı ile göz kamaştırmaya hazır olun. Fiyatı: 39,90 TL
Chocolate and Peaches Far Paleti: Yeni I Heart Chocolate and Peach Far Paleti ile büyülü şeftali tonlarını keşfedin. 16 parıltılı ve mat ton içeren bu yeni göz farı paleti sonbahar görünümleri için idealdir. Büyük aynası, hareket halindeyken bile bir fırça ile istediğiniz değişiklikleri yapmanızı kolaylaştırır. Fiyatı: 44,90 TL
Golden Bar Far Paleti: Hem makyaj hem de çikolata tutkunları için bir klasik halini alacak altın çikolata barında sunulan I Heart Makeup Golden Bar Far Paleti açık renklerden koyu renklere uzanan 16 kremsi ve kolay karıştırılabilir göz farı içerir. I Heart Makeup Golden Bar palet ile birbirinden çarpıcı çikolata tonlarının büyüsünü ortaya çıkarın. Fiyatı: 49,90 TL
Chocolate and Peaches Far Paleti: Yeni I Heart Chocolate and Peach Far Paleti ile büyülü şeftali tonlarını keşfedin. 16 parıltılı ve mat ton içeren bu yeni göz farı paleti sonbahar görünümleri için idealdir. Büyük aynası, hareket halindeyken bile bir fırça ile istediğiniz değişiklikleri yapmanızı kolaylaştırır. Fiyatı: 44,90 TL
Golden Bar Far Paleti: Hem makyaj hem de çikolata tutkunları için bir klasik halini alacak altın çikolata barında sunulan I Heart Makeup Golden Bar Far Paleti açık renklerden koyu renklere uzanan 16 kremsi ve kolay karıştırılabilir göz farı içerir. I Heart Makeup Golden Bar palet ile birbirinden çarpıcı çikolata tonlarının büyüsünü ortaya çıkarın. Fiyatı: 49,90 TL