Renkli ambalaj sevdalılarına

: Unicorn sihrini masallardan çıkarıp makyajınıza yansıtma vakti geldi.sayesinde istediğiniz gibi karıştırıp harmanlayabileceğiniz gökkuşağı renklerinin ışıltısı ile göz kamaştırmaya hazır olun.Yeni I Heartile büyülü şeftali tonlarını keşfedin. 16 parıltılı ve mat ton içeren bu yeni göz farı paleti sonbahar görünümleri için idealdir. Büyük aynası, hareket halindeyken bile bir fırça ile istediğiniz değişiklikleri yapmanızı kolaylaştırır.Hem makyaj hem de çikolata tutkunları için bir klasik halini alacak altın çikolata barında sunulanaçık renklerden koyu renklere uzanan 16 kremsi ve kolay karıştırılabilir göz farı içerir.palet ile birbirinden çarpıcı çikolata tonlarının büyüsünü ortaya çıkarın.