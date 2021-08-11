Renkli balık ( Oyun)
Oyunumuzdaki çizme, kesme gibi eylemler çocuğun çifte koordinasyonun ve ince motor becerilerinin gelişmesini sağlar.
11 Ağustos 2021, Çarşamba 14:49 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Makas, A4 kâğıdı, renkli
elişi kâğıtları ve yapıştırıcı Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
İlk olarak beyaz A4 kâğıdı balık şeklinde kesiniz. Kestikten sonra kâğıdı ikiye katlayıp makasla kısa kesik çizgiler elde ediniz. Sonrasında renkli elişi kâğıtlarını şeritler halinde kesiniz. Şimdi renkli şeritleri bir alttan bir üstten geçirerek balığa yerleştiriniz. İşte hazır, çok sevimli oldu balığımız! Dilerseniz üzerini süsleyebilirsiniz ve oynara göz yapıştırabilirsiniz.
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