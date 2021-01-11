Renkli basamaklar oyunu

Malzemeler:

Renkli kalemler, tuvalet kağıdı ruloları, makas, kalın çöp şiş, oyun hamuru, maket bıçağı ve A4 kağıdı / Yaş: 4+

Nasıl oynanır?

İlk olarak dikkatlice birkaç ruloyu dörde ayıracak şekilde kesin. Çocuğunuz bu kestiğiniz parçaları farklı renklere boyarken, siz de bir kağıda çocuğunuzun seçtiği renkleri kullanarak dikdörtgenler çizip, içlerini boyayın. Daha sonrasında bir oyun hamurunu küçük bir top olacak şekilde yuvarlayıp, ortasına çöp şişi yerleştirin. Çocuğunuzdan çizdiğiniz dikdörtgenlerin renk sırasıyla, boyadığı parçaları çöp şişten geçirerek üst üste dizmesini isteyin.







