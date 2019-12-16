Farklı bir görünüme sahip olmak istiyorsunuz, ancak gardrobunuzdaki hiçbir kıyafetten vazgeçemiyor musunuz? O halde yapmanız gereken şey, ufak dokunuşlarla tarzınızı renklendirmek. Renkli bir tarza sahip olmak için dolabınıza bir servet harcamanıza gerek yok. İşte renkli bir tarza sahip olmanın 6 yolu.

1-Renk kullanın

Renkli bir tarz için ufak detaylara ve adından da anlaşılacağı gibi renklere önem vermek gerekiyor. Renkli bir tarza sahip olmanızı sağlayacak yollardan biri, kıyafetlerinizde farklı renklere ve desenlere yer vermenizdir. Siyah bir pantolon veya etek giyiyorsanız, onu turuncu veya kırmızı gibi canlı renklerle kombinleyebilirsiniz.

Tarzınıza hava katmanın en kestirme yolu aksesuarlardır. Bir stilin en ilgi çekici yanı çoğu zaman aksesuarlardır. Basit bir kıyafeti bile taktığınız aksesuarlar sayesinde havalı hale getirebilirsiniz.

3-Retro

Tarzınızda değişikliğe gitmek istiyorsanız eskilerden ilham alabilirsiniz. alem eteğinizi basic bir tişört ya da vatkalı bir ceketi jean ile kombinleyerek hem eskiyi hem de yeniyi tek kombinde birleştirebilirsiniz. Ayrıca büyüklerinizin kıyafetlerinden de yardım alabilirsiniz.

4-Arkadaşlarınızdan ödünç alın

Arkadaşlarınızdan ödünç alacağınız parçalar ile hem cesur kombinler yapabilir hem de pahalıya kaçmazsınız. Ödünç kıyafetler günlük kombininizde farklılık oluşturabilir.

5-İkinci el

İkinci el mağazalarında bulacağınız eski moda kıyafetlerle tarzınıza ucuz bir dokunuş yapabilirsiniz. Ancak kıyafetleri aldıktan sonra kuru temizlemeye uğramayı unutmayın.

6-Minimal tarz

Tarzınızı renklendirmek isterken abartıya kaçmayın. Bir pantolon ve bir gömlekle bile renkli bir tarz yaratmanız mümkün.

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