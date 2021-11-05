Renkli çemberler | Çocuklar için oyunlar
Çocuklar için oynanan renkli çemberler oyunu, çocuğunuzun dikkat ve konsantrasyon gelişimini destekler.
05 Kasım 2021, Cuma 12:37 Son Güncelleme:
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Renkli çemberler oyunu çocuğun dikkat gelişimini destekler.
MALZEMELER
Karton, kâğıt havlu rulosu ve keçeli kalemler. Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Renkleri pekiştirmeye ne dersiniz? Hadi başlayalım! Öncelikle çocuğunuzla birlikte bir karton üzerine aynı boyutlarda rengârenk çemberler çiziniz. Sonrasında kaç farklı çember çizdiyseniz o kadar parça rulodan kesmeniz gerekmektedir. Kestiğiniz parçaların alt kısmını çemberlerde kullandığınız farklı renklere boyayınız. Çocuğunuzdan çemberlerin üzerlerine renklerine eşleşecek şekilde rulo parçalarını yerleştirmesini isteyiniz.
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