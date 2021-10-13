Renkli çiçek deneyi | Çocuklar için oyunlar

MALZEMELER

Beyaz yapraklı çiçekler (papatya, beyaz karanfil gibi)

Gıda boyası

Su

Bir kaç tane bardak

NASIL OYNANIR?

Beyaz yapraklı çiçeklerinizin sayısı kadar gıda boyası rengine ve bardağa ihtiyacınız var. Bardaklarınızın bir kısmını su ile doldurun ve her birine gıda boyası damlatarak karıştırın. Daha sonrasında bardakların içerisine çiçeklerinizi koyun ve çocuğunuz ile birlikte her saat çiçeklerin yapraklarında oluşan renk değişimini inceleyin.



