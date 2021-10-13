Etkinlik Rehberi Renkli çiçek deneyi | Çocuklar için oyunlar

Renkli çiçek deneyi | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Renkli çiçek deneyi | Çocuklar için oyunlar

Bu deney sayesinde çocuğunuz renklerle birlikte eğlenirken, neden-sonuç ilişkisi kurabilmeyi de öğrenecek.

13 Ekim 2021, Çarşamba 10:33 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

  • Beyaz yapraklı çiçekler (papatya, beyaz karanfil gibi) 
  • Gıda boyası
  • Su
  • Bir kaç tane bardak

NASIL OYNANIR?

Beyaz yapraklı çiçeklerinizin sayısı kadar gıda boyası rengine ve bardağa ihtiyacınız var. Bardaklarınızın bir kısmını su ile doldurun ve her birine gıda boyası damlatarak karıştırın. Daha sonrasında bardakların içerisine çiçeklerinizi koyun ve çocuğunuz ile birlikte her saat çiçeklerin yapraklarında oluşan renk değişimini inceleyin.

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