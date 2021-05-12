Renkli dondurmalar(Oyun)

MALZEMELER

Tahta çubuklar veya dondurma çubukları, renkli keçe kâğıtları, renkli keçeli kalemler ve yapıştırıcı Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Havalar ısınmaya başlamışken ve yaz geliyorken soğuk bir dondurma yapmak çok iyi gitmez mi? O zaman herkes hazır olsun başlıyoruz! İlk olarak çocuğunuzla birlikte renkli keçe kâğıtları üzerine hazır dondurmaların şekline benzer şekilde bir kenarı oval olacak şekilde dikdörtgenler çizip, kesiniz. Bu kullandığınız keçe kâğıtlarının renklerine uygun şekilde tahta çubukların da uç kısımlarını boyayınız. Çocuğunuzdan dondurmaları, çubuklara renkleri eşleşecek şekilde yapıştırmasını isteyiniz.







