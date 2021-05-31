Renkli kapaklar (Oyun)

MALZEMELER

12 adet veya daha fazlası çift sayıda kapaklar, birkaç lastik, guaj boya, yapıştırıcı ve koli kartonu. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak etkinliğimiz için orta boy dikdörtgen şeklinde koli kartona ihtiyacımız vardır. Herhangi bir koli veya ayakkabı kutusundan bunu elde edebilirsiniz. Sonrasında çocuğunuzla beraber kapakları ikili gruplar halinde aynı renklere boyamalısınız. Bu boyadığınız renklerde birer tane de lastik boyamalısınız. Daha sonrasında kapakları koli kartonu üzerine karmaşık bir şekilde yapıştırınız. Fakat yapıştırırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey aynı renk olan kapakları birbirlerinin yakınına (altı, üstü, yanları veya çaprazı) yapıştırmalısınız. Lastikleri çocuğunuzun önüne karışık bir şekilde koyunuz ve çocuğunuzdan aynı renkte olan kapakları, aynı renkte olan lastiklere geçirmesini isteyiniz.