Etkinlik Rehberi Renkli karmaşa oyunu

Renkli karmaşa oyunu

Etkinlik Rehberi

Renkli karmaşa oyunu

Renkli karmaşa oyunu ile birlikte çocuğunuzun vücut koordinasyonu, yer-yön kavramını anlamlandırma becerileri ve dikkati gelişiyor olacak.

05 Ekim 2021, Salı 12:06 Son Güncelleme:
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Çocuğunuzun dikkat ve becerilerini geliştirmek için renkli karmaşa oyununu oynayabilirsiniz.

MALZEMELER

: 5 Farklı renkli

bantlar, oyuncak arabalar

NASIL OYNANIR? 

Halılarınızı kaldırın ve renkli bantlardan iç içe geçmiş yollar yaparak yere bantlayın. Renkler karışık bir şekilde iç içe geçmelidirler. Daha sonra bantlarla aynı renk olan arabaları yollardan sürerek bitiş noktalarına ulaştırın. İsterseniz arabalar yerine çocuğunuz bir renk seçip o rengi zıplayarak da takip edebilir veya parmak ucunda da gidebilir. Oyunun şeklini değiştirmek size bağlı!


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Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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