Renkli köpük etkinliği

Gerekli olan malzemeler

Gıda boyası

Bebek şampuanı

Su

Rondo

Oynama kabı

Renkli köpük etkinliğini ister çocuğunuza duş aldırırken isterseniz de evde keyifli vakit geçirmesini sağlamak için yapabilirsiniz. Rondonun içine 1 su bardağı su koyup üzerine istediğiniz renk gıda boyası ekleyin. Daha sonra 1 yemek kaşığı bebek şampuanı ekleyip rondoyu çalıştırın. İyice köpürene kadar çalıştırmaya devam edin. Köpüren karışımı oyun kabına veya banyo küvetine dökün. Dilerseniz daha fazla değişik renklerde yapabiliriz.

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