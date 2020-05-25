Renkli köpük etkinliği
Çocuğunuzla evde keyifli vakit geçirip yaratıcı şeyler denemek istiyorsanız renkli köpük etkinliği tam size göre olacaktır.
25 Mayıs 2020, Pazartesi 02:59 Son Güncelleme:
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Gerekli olan malzemeler
- Gıda boyası
- Bebek şampuanı
- Su
- Rondo
- Oynama kabı
Renkli köpük etkinliğini ister çocuğunuza duş aldırırken isterseniz de evde keyifli vakit geçirmesini sağlamak için yapabilirsiniz. Rondonun içine 1 su bardağı su koyup üzerine istediğiniz renk gıda boyası ekleyin. Daha sonra 1 yemek kaşığı bebek şampuanı ekleyip rondoyu çalıştırın. İyice köpürene kadar çalıştırmaya devam edin. Köpüren karışımı oyun kabına veya banyo küvetine dökün. Dilerseniz daha fazla değişik renklerde yapabiliriz.
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