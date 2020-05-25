Etkinlik Rehberi Renkli köpük etkinliği

Renkli köpük etkinliği

Etkinlik Rehberi

Renkli köpük etkinliği

Çocuğunuzla evde keyifli vakit geçirip yaratıcı şeyler denemek istiyorsanız renkli köpük etkinliği tam size göre olacaktır.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 02:59 Son Güncelleme:
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Gerekli olan malzemeler

  • Gıda boyası
  • Bebek şampuanı
  • Su 
  • Rondo
  • Oynama kabı

Renkli köpük etkinliğini ister çocuğunuza duş aldırırken isterseniz de evde keyifli vakit geçirmesini sağlamak için yapabilirsiniz. Rondonun içine 1 su bardağı su koyup üzerine istediğiniz renk gıda boyası ekleyin. Daha sonra 1 yemek kaşığı bebek şampuanı ekleyip rondoyu çalıştırın. İyice köpürene kadar çalıştırmaya devam edin. Köpüren karışımı oyun kabına veya banyo küvetine dökün. Dilerseniz daha fazla değişik renklerde yapabiliriz.

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Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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