Renkli makarnalar (OYUN)

MALZEMELER

Guaj boya, plastik tabak, kalem makarna ve tuvalet kâğıdı rulosu / Yaş: 3

NASIL OYNANIR? Çocuğunuzla beraber kalem makarnaları istediğiniz renklerde boyayınız. Sarı, yeşil, mavi veya pembe… Kaç renk kullandıysanız o kadar tuvalet kâğıdı rulosuna ihtiyacınız var ama unutmayınız. Kullandığınız renkler kadar tuvalet kâğıdı rulolarınızı alınız ve hepsini farklı renge boyayınız. Tüm boyadığınız makarnaları plastik bir tabağa koyunuz. Ruloları da masaya yan yana diziniz. Çocuğunuzdan makarnaları renklerine uygun şekilde rulo içerisine koymasını isteyiniz.