Renkli mandallar oyunu

Bu etkinlikle çocuğunuza El-göz koordinasyonu, problem çözme becerisi, renkleri ayırt etme becerisini kazandırabilirsiniz.

Malzemeler: Renkli mandallar,

mandal renkleriyle aynı renk kartonlar

NASIL OYNANIR?

Kartonlardan yuvarlak bir şekil çıkartın ve onu renklere bölün. Mandalları evde onunla aynı renk olan bir nesnenin yanına koyun, örneğin; sarı mandalı limonun yanına koyabilirsiniz.

Bu sayede çocuğunuz çoklu renk eşleştirme yapıyor olacak. El-göz koordinasyonu, problem çözme becerisi, renkleri ayırt etme ve eşleştirme becerileri pekişirken çocuğunuz renklerle birlikte eğleniyor olacak