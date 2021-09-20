Renkli mandallar oyunu
Bu oyunla çocuğunuz, El-göz koordinasyonu, problem çözme becerisi, renkleri ayırt etme ve eşleştirme becerileri pekişirken çocuğunuz renklerle birlikte eğleniyor olacak.
20 Eylül 2021, Pazartesi 12:39 Son Güncelleme:
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Bu etkinlikle çocuğunuza El-göz koordinasyonu, problem çözme becerisi, renkleri ayırt etme becerisini kazandırabilirsiniz.
Malzemeler: Renkli mandallar,
mandal renkleriyle aynı renk kartonlar
NASIL OYNANIR?
Kartonlardan yuvarlak bir şekil çıkartın ve onu renklere bölün. Mandalları evde onunla aynı renk olan bir nesnenin yanına koyun, örneğin; sarı mandalı limonun yanına koyabilirsiniz.
Bu sayede çocuğunuz çoklu renk eşleştirme yapıyor olacak. El-göz koordinasyonu, problem çözme becerisi, renkleri ayırt etme ve eşleştirme becerileri pekişirken çocuğunuz renklerle birlikte eğleniyor olacak
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