Renkli peynir topları nasıl yapılır?



NASIL YAPILIR?

Yemek öncesi acıkan sevdiklerinizle paylaşacağınız harika bir tarifimiz var!-500 gram tam beyaz peynir-300 gram rendelenmiş kaşar peyniri-1/2 çay kaşığı pul biber-1/2 çay kaşığı tuz-1/2 tatlı kaşığı kekik-1/2 tatlı kaşığı çörek otu-3 yemek kaşığı susam-3 yemek kaşığı çörek otu-3 yemek kaşığı pul biber-Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezdikten sonra rendelenmiş kaşar peyniri ile karıştırın.-Hazırladığınız peynir karışımından ceviz büyüklüğünde peynir topları hazırlayın.-Maydanozları incecik kıyın.-Susam ve çörek otunu ayrı bir düz tabakta karıştırın.-Toz kırmızı biberi de ayrı bir düz tabağa alın.-Hangi karışımdan kaç adet hazırlamak istediğinize bağlı olarak hazırladığınız peynir toplarını baharat karışımına bulayın.