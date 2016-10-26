Renkli peynir topları nasıl yapılır?

Çeşitli peynirleri bir arada kullanabileceğiniz leziz bir atıştırmalık tarifi...

26 Ekim 2016, Çarşamba 14:32 Son Güncelleme:
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Renkli peynir topları nasıl yapılır?
Yemek öncesi acıkan sevdiklerinizle paylaşacağınız harika bir tarifimiz var!

İşte ihtiyacınız olan malzemeler:

-500 gram tam beyaz peynir

-300 gram rendelenmiş kaşar peyniri

-1/2 çay kaşığı pul biber

-1/2 çay kaşığı tuz

-1/2 tatlı kaşığı kekik

-1/2 tatlı kaşığı çörek otu

Üzeri için:

-3 yemek kaşığı susam

-3 yemek kaşığı çörek otu

-3 yemek kaşığı pul biber


NASIL YAPILIR?


-Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezdikten sonra rendelenmiş kaşar peyniri ile karıştırın.

-Hazırladığınız peynir karışımından ceviz büyüklüğünde peynir topları hazırlayın.

-Maydanozları incecik kıyın.

-Susam ve çörek otunu ayrı bir düz tabakta karıştırın.

-Toz kırmızı biberi de ayrı bir düz tabağa alın.

-Hangi karışımdan kaç adet hazırlamak istediğinize bağlı olarak hazırladığınız peynir toplarını baharat karışımına bulayın.

Afiyet olsun...

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