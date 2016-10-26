Renkli peynir topları nasıl yapılır?
Çeşitli peynirleri bir arada kullanabileceğiniz leziz bir atıştırmalık tarifi...
Yemek öncesi acıkan sevdiklerinizle paylaşacağınız harika bir tarifimiz var!
İşte ihtiyacınız olan malzemeler:
-500 gram tam beyaz peynir
-300 gram rendelenmiş kaşar peyniri
-1/2 çay kaşığı pul biber
-1/2 çay kaşığı tuz
-1/2 tatlı kaşığı kekik
-1/2 tatlı kaşığı çörek otu
Üzeri için:
-3 yemek kaşığı susam
-3 yemek kaşığı çörek otu
-3 yemek kaşığı pul biber
-Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezdikten sonra rendelenmiş kaşar peyniri ile karıştırın.
-Hazırladığınız peynir karışımından ceviz büyüklüğünde peynir topları hazırlayın.
-Maydanozları incecik kıyın.
-Susam ve çörek otunu ayrı bir düz tabakta karıştırın.
-Toz kırmızı biberi de ayrı bir düz tabağa alın.
-Hangi karışımdan kaç adet hazırlamak istediğinize bağlı olarak hazırladığınız peynir toplarını baharat karışımına bulayın.
Afiyet olsun...
İşte ihtiyacınız olan malzemeler:
-500 gram tam beyaz peynir
-300 gram rendelenmiş kaşar peyniri
-1/2 çay kaşığı pul biber
-1/2 çay kaşığı tuz
-1/2 tatlı kaşığı kekik
-1/2 tatlı kaşığı çörek otu
Üzeri için:
-3 yemek kaşığı susam
-3 yemek kaşığı çörek otu
-3 yemek kaşığı pul biber
NASIL YAPILIR?
-Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezdikten sonra rendelenmiş kaşar peyniri ile karıştırın.
-Hazırladığınız peynir karışımından ceviz büyüklüğünde peynir topları hazırlayın.
-Maydanozları incecik kıyın.
-Susam ve çörek otunu ayrı bir düz tabakta karıştırın.
-Toz kırmızı biberi de ayrı bir düz tabağa alın.
-Hangi karışımdan kaç adet hazırlamak istediğinize bağlı olarak hazırladığınız peynir toplarını baharat karışımına bulayın.
Afiyet olsun...