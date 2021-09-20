Renkli şişeler oyunu

Çocuğun dikkat konsantrasyon becerisini geliştirmek isteyenler bu oyun tam size göre! Bu oyun sayesinde çocuğunuz kısa sürede kas motor becerilerini , dikkat konsantrasyon becerilerini ve işitsel ayırt etme becerilerini geliştirmiş olacak.

MALZEMELER

Kapağı çıkartılabilen renkli şişeler ve kavanozlar

NASIL OYNANIR?

Tüm şişe ve kavanozların kapaklarını çıkartarak yere karışık bir şekilde koyun ve müziği açıp dans edin. Müzik durduğunda çocuğunuz hangi kapağın önündeyse onun ait olduğu şişeyi bulup kapağı takmalıdır.