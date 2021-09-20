Etkinlik Rehberi Renkli şişeler oyunu

Renkli şişeler oyunu

Etkinlik Rehberi

Renkli şişeler oyunu

Bu eğlenceli ve müzikli oyun sayesinde çocuğunuzun kas motor becerileri, dikkat konsantrasyon becerileri ve işitsel ayırt etme becerilerinin gelişimi destekleniyor olacak.

20 Eylül 2021, Pazartesi 12:47 Son Güncelleme:
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Çocuğun dikkat konsantrasyon becerisini geliştirmek isteyenler bu oyun tam size göre! Bu oyun sayesinde çocuğunuz kısa sürede kas motor becerilerini , dikkat konsantrasyon becerilerini ve işitsel ayırt etme becerilerini geliştirmiş olacak.

MALZEMELER

Kapağı çıkartılabilen renkli şişeler ve kavanozlar

NASIL OYNANIR?

Tüm şişe ve kavanozların kapaklarını çıkartarak yere karışık bir şekilde koyun ve müziği açıp dans edin. Müzik durduğunda çocuğunuz hangi kapağın önündeyse onun ait olduğu şişeyi bulup kapağı takmalıdır.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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