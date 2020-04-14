Resident Evil 3 Remake satışları bekleneni veremedi

Capcom'un 3 Nisan'da piyasaya sürdüğü Resident Evil 3 Remake'in dijital satışları, ilk 5 günde PlayStation 4, Xbox One ve Steam platformlarında 2 milyonu geçti. Resident Evil 3: Raccoon City Demo ve Resident Evil Resistance için gerçekleştirilen açık beta, satışları olumlu etkiledi. Oyunun dijital versiyonları, toplam satışların yaklaşık %50'sini oluşturdu.

Capcom ayrıca, Ocak 2019'da yayınlanan Resident Evil 2 Remake için toplam gönderimlerin ve dijital satışların 6.5 milyonu aştığını açıkladı. Resident Evil 2 Remake için en son şubat ayında açıklanan raporlar, oyunun 31 Aralık 2019 itibarıyla 5.8 milyon adet sattığını gösteriyordu.

Oynanış süresi çok kısa olduğundan Resident Evil 3 Remake’in az sattığı söyleniyor. 5-6 saatlik süre sonunda oyunu tamamen bitirebiliyorsunuz. Bu da haliyle bu kadar kısa bir oyunun parasını hak edip etmediği konusunda kafalarda soru işareti yaratıyor.

Resident Evil 3'ün Steam Türkiye'deki satış fiyatı ise 259 TL.