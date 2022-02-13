Oyunun köyde geçen kısmının ve oyunun iyi bir kısmının orijinalin aksine gece geçtiği söyleniyor. Daha korku odaklı yapıldığı ve yan karakterlerin rollerinin büyütüldüğü belirtilenler arasında. Son olarak Ada'nın görevlerinin olduğu kısmın da genişletildiği söyleniyor.

Oyun bu yıl duyurulursa önümüzdeki yıl çıkış yapma ihtimali bir hayli yüksek.