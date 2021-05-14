Resident Evil Village, Resident Evil 7’deki olayların ardından Ethan ve eşi Mia’nın yeni doğan bebekleri Rose ile birlikte Doğu Avrupa’ya taşınmasıyla birlikte başlıyor. Tabii bu huzurlu hayat çok uzun sürmüyor maalesef.

Chris Redfield liderliğindeki askeri ekip Ethan’ın evine baskın yaparak kendilerini kaçırıyor. Siz olayların nasıl geliştiğini anlamadan sanki Ortaçağ’dan kalmış bir köyde kendinizi buluyorsunuz. Aklınızdan geçen tek şey ise eşinizin ve çocuğunuzun nerede olduğunu bulmak.

Yeni oyunun adı üstünde “köy” ve bu köyün içinde kana bulanmış şarap mahzenleri, hiç görmediğiniz canavarlar, porselen bebekler ve daha niceleri var. Düşmanların ortamını yaratmak için çok uğraşıldığı belli oluyor ve bölüm sonu canavarlarını alt etmek çok eğlenceli bir hal alıyor. Ethan, önceki oyundan edindiği tecrübelerle bu sefer daha hızlı aksiyon alabiliyor ama silah ile hareketleri halen biraz yavaş.

Köyün içine ilk düştüğümüzde korku ve gerilim hakin, fakat Ethan zamanla bunların üstesinden gelmeye ve teçhizat toplamaya başlıyor. Oyun içerisinde kullanılan silahlar da çok önemli değişiklikler yok. Tabanca, pompalı tüfekler, bomba fırlatıcı ve magnum tabanca gibi seçenekler var. İlk başladığınızda bir şarjör boşalttığınız düşmanlar zamanla silahlar geliştikçe 3-4 mermide ölebiliyor. O yüzden ilk zamanlarda biraz sabretmeniz sizin için daha iyi olacaktır.

Oyunda silahlardan daha önemli olan şeyler mermileri çünkü sınırlı sayıda bulunuyorlar ve bittiğinde kendiniz yapmak zorundasınız. Mermileri yapmak için bazı malzemeler gerekiyor, aynı şekilde yaralandığınızda can tazelemek için yine malzeme toplayarak kendinize ilaç yapabiliyorsunuz. Malzemelerin bazıları düşmanların üzerinden diğerlerini ise çevreden toplayabilirsiniz. Oyun açık dünya tarzında olduğu için etrafı loot’lamak zevkli oluyor.

Gelelim Ethan’ın kızını kurtarmak için çıktığı yolda kimlerle karşılaşacağına. Öncelikle oyunda dört tane lord var ve kızınızın parçaları bunlara dağıtılmış. Onları geri alabilmek için lordlar ile savaşıp onları öldürmeniz gerekiyor. Bunlar; Lady Dimitrescu ve kızları, Donna Beneviento, Salvatore Moreau ve Karl Heisenberg. Dört lordu etkisiz hala getirdikten sonra en büyükleri Mother Miranda ile karşı karşıya geleceksiniz.

Hepsi ile karşı karşıya gelmek zevkliydi, ancak beni en çok zorlayan Lady Dimitrescu oldu. Kendisi ile savaşmak değil oraya gelene kadar sizi biraz uğraştırıyor. Çünkü önce kızlarını yenmeniz gerekiyor. Evin içinde sizi gördüğünde üzerinize doğru gelmesi beni çok geriyordu. Capcom modelleme ve grafik konusunda burada iyi çalışmış.

Oyun içerisinde sonuca ulaşmak için bazen sizden bazı bulmacaları çözmeniz ya da belirli anahtarları bulmanız gerektiği söyleniyor. Bazen bir kapının kilidini açmak için bazen de değerli bir eşyayı almak için bu bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Dolap kilidinin şifresi için ipucu duvarlarda yazarken bazen tesadüfen bulduğunuz bir eşyanın sonradan farklı bir yere ait olduğunu anlayabilirsiniz.

Residen Evil Village’ın hikayesi, grafikleri, oynanış tarzı gibi özellikleri gerçekten çok iyi ama eksi yanları da var. En büyük eksisi çok kısa oluşu ve bundan başka bir eksi yanı olduğunu düşünmüyorum. Belki sonunun biraz zayıf kalması da eksi yanı olabilir ama tam emin değilim. Ben oyunu sekiz buçuk saatte bitirdim. Bu tür bir oyun için yeterli diyenleriniz olabilir, ancak oyununun güzelliğinden olsa gerek bana kısa geldi.

Sonuca bağlayacak olursam, Resident Evil Village 2021 yılının en iyi oyunları arasında kesinlikle yerini alacaktır. Korku ve gerilimi günümüz teknolojisi ile birleştirip ortaya çok iyi bir oyun çıkarmışlar. Evet, belki eskisi kadar korkunç olmayabilir ama çok eğlenceli olduğu kesin.