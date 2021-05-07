Resident Evil Village piyasaya sürüldü

Resident Evil Village, oyuncuları çok sayıda gizemli yerlinin ve korkunç yaratıkların beklediği karla kaplı ücra bir köyün dehşetinden kurtulmak için yoğun bir savaşın içine çekiyor. Bu aksiyon dolu oyun, dünya çapında 107 milyondan fazla satan ve bu yıl 25. yılını kutlayan ödüllü Resident Evil serisinin sekizinci ana oyunudur. Resident Evil Village, PlayStation 4'ten dijital PlayStation 5 sürümüne ücretsiz olarak yükseltme yapabilir ve Xbox Series X | S ve Xbox One konsolları için Smart Delivery'i destekliyor.

Resident Evil Village, eleştirmenlerce beğenilen Resident Evil 7 biohazard’da anlatılan Ethan Winters hikayesine devam ediyor. Kıdemli Chris Redfield gibi gerçek üstü kahramanlar ve Lady Dimitrescu gibi düşmanları empoze eden kahramanlar, Ethan'ın kızını kurtarmak için karşılaştığı esrarengiz karakterlerden sadece birkaçı. Resident Evil Village, yoğun bir hikayeye ve sağlam bir oynanışa ek olarak, hayranların gözdesi The Mercenaries oyun modunu da geri getiriyor. Bu ekstra mod, hikaye bittikten sonra oynanabilir ve yeni özellikler ekleyerek oyunculara Ethan’ın yolculuğunu tamamladıklarında köyün keyfini çıkaracakları ek zorluklar ve yollar sunuyor.

Capcom'un tescilli RE Engine ile eşleştirilen ve aynı zamanda Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil 2, Resident Evil 3 ve Devil May Cry 5 gibi beğeni toplayan oyunlar oluşturmak için de kullanılan en yeni konsol teknolojisi, en canlı hayatta kalma korku deneyimini sunuyor.

Resident Evil Village’ın hem fiziksel hem de dijital olarak Standard ve Deluxe sürümleri mevcut.