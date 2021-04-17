Etkinlik esnasında Resident Evil Village'ın demosunun tarihleri ve platformları açıklanırken aynı zamanda Resident Evil 4, VR için duyuruldu. Resident Evil 4 VR, Oculus Quest 2 için duyuruldu ve ilk detaylar 21 Nisan'da açıklanacak.

Resident Evil Village'ın son fragmanı, oyuncuların karşılaşacağı çeşitli ortamlara ve düşmanlara bir göz atarak hayranları esrarengiz bölgeye daha derinden çekiyor. Yeni görüntüler, muhtemelen kitlesel olarak insansı yaratıklar üreten muazzam bir yeraltı fabrikasına ve devasa bir su canavarı gibi görünen şeyi zar zor gizleyen geniş bir insan yapımı göle ipuçları sağlıyor. Ocak Resident Evil Showcase'deki gizemli adamın Heisenberg olduğu ortaya çıktı. Adı artık bilinmesine rağmen, kahramanı Ethan Winters'ın kızını bulma arayışındaki rolü belirsizliğini koruyor. Serinin kıdemli oyuncusu Chris Redfield de tartışmalı güdülerle bir görünüm sergileyerek rolünün ne olduğu konusunda daha fazla gizem yaratıyor.

PlayStation 5 ve 4 sahipleri için oyunun yarım saatlik bir bölümü 18 Nisan 20:00 ile 19 Nisan 04:00 arasında erişilebilir olacak. Yine yalnızca PlayStation 5 ve 4 sahipleri için oyunun başka bir yarım saatlik bölümü 25 Nisan 20:00 ile 26 Nisan 04:00 arasıdna erişilebilir olacak. Şu anda ön yüklemeye alabileceğinizi de hatırlatalım.

Ayrıca PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için 2 Mayıs 03:00 ile 3 Mayıs 03:00 arasında 1 saatlik bir demo da yine erişime açılacak.

Etkinlik sırasında oyunun konsollarda sahip olacağı çözünürlük ve FPS değerleri paylaşıldı. Yeni değerler şu şekilde:

PlayStation 5 - 4K HDR/60 FPS

PlayStation 5 (Işın İzleme) - 4K HDR/45 FPS

Xbox Series X - 4K HDR/60 FPS

Xbox Series X (Işın İzleme) - 4K HDR/45 FPS

Xbox Series S - 1440p HDR/45 FPS

Xbox Series S (Işın İzleme) - 1440p HDR/30 FPS

PlayStation 4 Pro - 1080p/60 FPS

PlayStation 4 Pro (Işın İzleme) - 4K HDR/30 FPS

PlayStation 4 - 900p/45 FPS

Xbox One X - 1080p/60 FPS

Xbox One X (Işın İzleme) - 4K HDR/30 FPS

Xbox One - 900p/30 FPS

Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak.



