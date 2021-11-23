'Resim şiirin çizilip renklendirilmiş hali'

Resim çizmeye ilkokul yıllarında başlayan ve ilk resim dersini annesinden alan Nezaket Cesur Kırşan, yıllarca Anadolu’nun pek çok şehrinde öğretmenlik yapmış. Halen öğretmenlik mesleğini sürdüren ressam, resim aşkı ile öğretmenlik mesleğini kaynaştırmış. “Gittiğim her okulda çocuklara ve velilere resim sanatını anlattım, sevdirmeye çalıştım” diyor. Yılmaz Şenol ve Gülçin Anıl’dan özel resim dersi alan, sonrasında kendi çabalarıyla yeteneğini geliştiren Kırşan, pek çok karma sergiye katılmış. Kırşan’ın eserleri 27 Kasım-9 Aralık 2021 tarihlerinde Doart Sanat Galerisi’nde, 12-21 Aralık 2021 tarihlerinde ise Lavisione Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.

"EVRENDE KAPLADIĞIMIZ YERİN HAKKINI VERMELİYİZ"

Resimlerinde insan figürlerini sıkça kullansa da kendisinin portre sanatçısı olmadığını belirten ressam, “Ben tek bir insanı değil; seni, beni, sevgilimizi, eşimizi, kaybettiklerimizi, kazandıklarımızı, kavuşamadıklarımızı, yani izleyicinin kendisini çizmeye özen gösteriyorum. Eserlerimi izleyen her kişinin eserimde kendinden bir duygu hissetmesini istiyorum. Özel hayatımda da insanların duruş ve duygularına önem veririm. Hayattaki duruşumuz çok önemlidir. Evrende kapladığımız yerin hakkını vermeliyiz” diyor. Sanatçının eserlerinde; arkada evrenin döngüsü, önde ise figürler dikkat çekiyor.

Kırşan’ın eserlerindeki figürlerin mimikleri spatul ile çizilmiş ve belirsizdir. Sanatçının da ifade ettiği gibi her izleyici figürü incelediğinde kendisine ait duyguyu hisseder. Tekniğini ve tarzını belli bir kalıba koymayan ressam, kurallarla değil, özgürce resim çizmek istediğini ifade ediyor. Sanatçının eserlerinde kontrast renkler ve yaşanmışlık, hasret, hüzün, gizem gibi duygular dikkat çekiyor.