Etkinlik Rehberi Resim yarışı (Oyun)

Resim yarışı (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Resim yarışı (Oyun)

Resim çizmek çocuklar için önemli bir iletişim aracıdır. Kullandığı renklerle, çizdiği çizgilerle iç dünyalarını kâğıda yansıtırlar.

14 Mayıs 2021, Cuma 11:28 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Karton ve renkli parmak boyalar. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Resim çizmeyi daha eğlenceli bir hale getirmeye ne dersiniz? Bu etkinliği çocuğunuzla birlikte istediğiniz kadar kişi ile yapabilirsiniz. Herkes kartonunu ve boyalarını önüne alsın ve parmaklar çalışmaya başlasın o zaman! Kartona dilediğiniz resmi çizin ve oyuncular arasında oylama başlatınız. En çok puan alan resmin sahibi oyunu kanır.

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