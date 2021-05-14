Resim yarışı (Oyun)
Resim çizmek çocuklar için önemli bir iletişim aracıdır. Kullandığı renklerle, çizdiği çizgilerle iç dünyalarını kâğıda yansıtırlar.
14 Mayıs 2021, Cuma 11:28 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Karton ve renkli parmak boyalar. Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Resim çizmeyi daha eğlenceli bir hale getirmeye ne dersiniz? Bu etkinliği çocuğunuzla birlikte istediğiniz kadar kişi ile yapabilirsiniz. Herkes kartonunu ve boyalarını önüne alsın ve parmaklar çalışmaya başlasın o zaman! Kartona dilediğiniz resmi çizin ve oyuncular arasında oylama başlatınız. En çok puan alan resmin sahibi oyunu kanır.