Resim yarışı (Oyun)

MALZEMELER

Karton ve renkli parmak boyalar. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Resim çizmeyi daha eğlenceli bir hale getirmeye ne dersiniz? Bu etkinliği çocuğunuzla birlikte istediğiniz kadar kişi ile yapabilirsiniz. Herkes kartonunu ve boyalarını önüne alsın ve parmaklar çalışmaya başlasın o zaman! Kartona dilediğiniz resmi çizin ve oyuncular arasında oylama başlatınız. En çok puan alan resmin sahibi oyunu kanır.