Futbol Resmen açıklandı! Bursaspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Resmen açıklandı! Bursaspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Futbol

Resmen açıklandı! Bursaspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

19 Eylül 2021, Pazar 19:32 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Fatih Tekke ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BURSA / DHA 

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