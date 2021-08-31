Futbol Resmen açıklandı! Göztepe'de Ünal Karaman ile yollar ayrıldı

Resmen açıklandı! Göztepe'de Ünal Karaman ile yollar ayrıldı

Futbol

Resmen açıklandı! Göztepe'de Ünal Karaman ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırdı.

31 Ağustos 2021, Salı 21:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman'la yolların ayrıldığı belirtilerek, "Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

2019-2020 sezonu 21. haftasında Göztepe'nin başına geçen Ünal Karaman, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 24 müsabakada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 34 gol atan Göztepe, kalesinde 41 gol gördü.

Bu sezonun ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Göztepe, 2 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

AA

İlgili Haberler
A Milli Futbol Takımı Karadağ maçına hazır


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu ve kadrodaki eksiklerle ilgili açıklama