Futbol Resmen ayrılıyor! Schalke'den açıklama geldi

Resmen ayrılıyor! Schalke'den açıklama geldi

Futbol

Resmen ayrılıyor! Schalke'den açıklama geldi

Milli oyuncu Ozan Kabak, Schalke 04'ten ayrılmaya hazırlanıyor. Ozan Kabak kulübünden 1 hafta izin aldı ve transfer görüşmeleri yapacak.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 17:48 Son Güncelleme:
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Schalke 04'ten Ozan Kabak için açıklama geldi. Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Schalke'den ayrılmaya hazırlanan Ozan, bu hafta antrenmanlara katılmayıp transfer görüşmeleri yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya transfer için izin verildiği ve antrenmanlarda olmama sebebinin bu olacağı bildirildi.

Schalke, 15 milyon euro'ya aldığı Ozan'dan zarar etmeden satmak istiyor. Tarafların 3 yıllık daha anlaşması bulunuyor.

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