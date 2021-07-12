Schalke 04'ten Ozan Kabak için açıklama geldi. Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Schalke'den ayrılmaya hazırlanan Ozan, bu hafta antrenmanlara katılmayıp transfer görüşmeleri yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya transfer için izin verildiği ve antrenmanlarda olmama sebebinin bu olacağı bildirildi.

Schalke, 15 milyon euro'ya aldığı Ozan'dan zarar etmeden satmak istiyor. Tarafların 3 yıllık daha anlaşması bulunuyor.