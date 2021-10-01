Resmen devreye girdiler! Galatasaraylı yıldıza 10 milyon Euro...

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılıların genç yıldızı Marsilya maçında da kendisini izleyen socutları etkilemeyi başardı. Yıldız futbolcu için 10 milyon Euro gözden çıkarıldı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

MARSİLYA DEPLASMANINDAN 1 PUANLA DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya'ya konuk olan Galatasaray özellikle ilk yarısında etkili futbol sergilediği mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

GRUBUNDA LİDER

Sarı Kırmızılılar bu beraberlikle E Grubunda liderliğini sürdürdü. Grubun bir diğer maçında ise Lazio sahasında Lokomotiv Moskoa'yı 2-0 mağlup etti ve grupta Galatasaray'ın ardından ikinci sıraya yükseldi. Marsilya maçında Galatasaray'ın yıldız futbolcusu yine beğeni topladı.

MARCAO İÇİN OCAK AYI HAREKETLİ GEÇECEK

Galatasaray'da en çok talibi olan futbolcu açık ara Marcao. Brezilyalı stoper için transfer haberleri yeniden gündeme düşmeye başladı. Yaz transfer döneminde istediği rakamı alamadığı için Galatasaray yönetiminin transferine izin vermediği Marcao için ocak ayı hareketli geçeceğe benziyor.

İKİ KULÜP BİRDEN DEVREDE

Brezilyalı stoper için şimdiden 2 kulüp devreye girdi. Yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın kapısını çalan ancak zorunlu satın olma bedelini kabul etmeyen Napoli, bu kez işi daha ciddi tutuyor.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalyan kulübünün Galatasaray'a net 10 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Yaz ayında Napoli 12.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kabul etmiş ancak zorunlu olmasına itiraz ettiği için transfer gerçekleşmemişti.

KRASNODAR'DAN 9 MİLYON EURO

İtalyan ekibinin teklifini düşük bulan Galatasaray yönetiminin bu rakamın artırılmasını istediği de gelen haberler arasında. Rus ekibi Krosnodar'ın da Marcao ile ilgilendiği ancak, önerdiği rakamın 9 milyon Euro olduğu, bu rakamın da Napoli'nin teklifinin altında kaldığı öğrenildi.

YERİNE YERLİ TRANSFER

Ancak Rus ekibinin Marcao için takibini sürdürdüğü her an fiyat artırımına gitmesinin mümkün olduğu da gelen haberler arasında... Galatasaray yönetiminin devre arasında Marcao'nun transferine izin vermesi durumunda bir yerli stoper transferi yapmasının söz konusu olduğu da belirtiliyor.

YOKLUĞU HİSSEDİLDİ

Süper Lig'de 8 maç cezası olan Marcao'nun, oynamadığı maçlarda yokluğu fazlasıyla hissedildi. Galatasaray, Marcao için 2019 yılında Chaves kulübüne 4 milyon Euro bonservis ödemişti. Satış gerçekleşirse Galatasaray, Brezilyalı'dan ciddi kar elde edecek.