Ekonomi Resmen yürürlüğe girdi! Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin liraya çıktı

Resmen yürürlüğe girdi! Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin liraya çıktı

Ekonomi

Resmen yürürlüğe girdi! Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin liraya çıktı

Son dakika haberine göre; mevduata TMSF garantisi üst limiti 150 bin liradan 200 bin liraya çıktı. TMSF kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

30 Aralık 2021, Perşembe 01:17 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, bankalardaki mevduat ile katılım bankalarındaki katılım fonu için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) garantisi üst limiti, 150 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkarıldı.

İlgili karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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