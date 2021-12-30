Son dakika haberine göre, bankalardaki mevduat ile katılım bankalarındaki katılım fonu için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) garantisi üst limiti, 150 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkarıldı.

İlgili karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.



