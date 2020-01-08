TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Galatasaray'ın imza aşamasına geldiği Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Radyospor'a konuşan bulunan Başkan Akgören, futbolcunun kontratını tek taraflı feshettiğini doğruladı. Akgören ayrıca, Jesse Sekidika için bir Anadolu kulübü ile ciddi bir rakam üzerinden anlaştıklarını ancak transferin gerçekleşmediğini de söyledi.

Mustafa Akgören'in Jesse Sekidika açıklaması şu şekilde:

"Jesse Sekidika için bir Anadolu kulübü ile ciddi bir rakam anlaştık ancak kabul etmediler. Yarın ya da yarından sonra menajeri gelecek. Sözleşmesini tek taraflı feshettiği doğru. Onunla görüşme durumumuz yok. Ne yaptığını kulüp olarak bilmiyoruz. İstediği bir takımla sözleşme imzalayabilir. Galatasaray'la anlaştığı konusunda herhangi bir bilgimiz yok."





Hürriyet