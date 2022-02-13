Ekonomi Resmi gazetede yayımlandı! Hangi ürünlerde indirim olacak?

Resmi gazetede yayımlandı! Hangi ürünlerde indirim olacak?

Ekonomi

Resmi gazetede yayımlandı! Hangi ürünlerde indirim olacak?

Gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

13 Şubat 2022, Pazar 00:33 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi paketi programına videokonferans yöntemiyle katıldı. Programda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, temel gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğinin müjdesini verdi. Erdoğan, 'Bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele edeceklerdir.' ifadelerine yer verdi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı kararı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde verdiği KDV müjdesinde; et, balık, çay, kahve, peynir, şeker gibi temel ürünlerinde pazartesiden itibaren indirim beklediklerini söylemişti.

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