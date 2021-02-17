Koronavirüs salgını dolayısıyla ciro kaybı yaşayan restoran ve kafe işletmecilerine yönelik ciro kaybı desteğiyle ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre bu destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecek.

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin Türk Lirasından az ve 40 bin Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olarak belirlendi.

İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunacak. Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılırken ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak.

Bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılacak. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak. Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılır.