Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto hizmet sağlayıcılara yönelik yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto hizmet sağlayıcılara yönelik yeni düzenleme

Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto hizmet sağlayıcılara yönelik yeni düzenleme

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile tasarruf finansman şirketleri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesiyle ilgili yönetmelik kapsamına alındı.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 02:15 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile kripto para piyasasına yönelik yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre; ’Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te yer alan yükümlüler kısmına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve tasarruf finansman şirketleri dahil edildi.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve tasarruf finansman şirketleri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla daha önce belirlenen yükümlülüklerden sorumlu olacak.

DHA

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