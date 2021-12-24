Türkiye Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütü üyelerinin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütü üyelerinin mal varlıkları donduruldu

Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütü üyelerinin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin ve bir vakfın mal varlıkları donduruldu. Mal varlığına el konulanlar arasında firari FETÖ/PDY üyesi Adil Öksüz, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Cevheri Güven, Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı da yer alıyor.

24 Aralık 2021, Cuma 00:40 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanlığın malvarlıklarının dondurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu. Mal varlığına el konulanlar arasında firari FETÖ/PDY örgüt üyesi Adil Öksüz, Emre Uslu, Tuncay Opçin Cevheri Güven,Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı da yer alıyor.

6415 sayılı Kanunun 7’inci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun’un 3 üncü ve 4 maddesi kapsamına giren filleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır. Bu karara karşı 6415 sayılı Kanun’un 7’inci maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu Karar hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

ANKARA (İHA)

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