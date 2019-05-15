Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Gider Vergileri Kanunu’nda değişiklik yapıldı ve Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispetlerinin tespitine ilişkin kanunda değişikliğe gidildi.

Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, oranında vergi alınacak.

Bunun dışında;

-Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

- Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapılan kambiyo satışları,

- Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarından vergi alınmayacak. (Hürriyet)



