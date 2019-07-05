  • Haberler
  • Eğitim
  • Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni fakülte ve enstitüler kurulacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni fakülte ve enstitüler kurulacak

Bayburt Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı enstitü ve fakültelere ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı

05 Temmuz 2019, Cuma 10:35 Son Güncelleme:
A A
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni fakülte ve enstitüler kurulacak

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte ve enstitü kurulması ile bazı yüksekokul ve enstitülerin kapatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bayburt Üniversitesi'ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Ayrıca, Bayburt Üniversitesi'ne bağlı Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

AA


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...