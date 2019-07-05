Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte ve enstitü kurulması ile bazı yüksekokul ve enstitülerin kapatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bayburt Üniversitesi'ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Ayrıca, Bayburt Üniversitesi'ne bağlı Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

AA



