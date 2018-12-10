Resmi kurum belgeleri yakıldı iddiası

Sivas Gökçebostan Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde resmi bir kuruma ait olduğu öne sürülen belgeler yakılmak istendi. Polis ekipleri klasörler içindeki belgeleri Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü

10 Aralık 2018, Pazartesi 01:50
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Resmi kurum belgeleri yakıldı iddiası

Sivas'ta resmi bir kuruma ait olduğu değerlendirilen belgeler, çöp konteynerinde yakılmak istendi. 

Alınan bilgiye göre, Gökçebostan Mahallesi Dostlar Sokak üzerinde bir çöp konteynerinin yandığını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polisler çöpte yanan klasörleri kurtararak konteyner dışına çıkarttı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler inceledikleri klasörler içerisindeki belgeleri delil torbasına koyarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Belgelerin Sivas'taki resmi bir kuruma ait olduğu değerlendiriliyor.

Polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yanan çöp konteyneri itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

AA

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