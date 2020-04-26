Ressam Hande Erçel’den çocuklara
Hande Erçel resim tutkusunu iyilik projesine dönüştürdü. Oyuncu şimdilerde Kansersiz Yaşam Derneği’nin çocuklara yönelik projesi için resim yapıyor.
26 Nisan 2020, Pazar 10:03 Son Güncelleme:
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Resim sanatına olan ilgisiyle bilinen ve eserlerini zaman zaman sosyal medya hesabındaki takipçileriyle de paylaşan Hande Erçel, bu tutkusunu şimdi bir iyilik projesine dönüştürüyor. Erçel, geçen yıldan bu yana gönüllü olarak çalıştığı Kansersiz Yaşam Derneği’nin projesi için resim yapıyor.
Elinden fırça düşmüyor
Kansersiz Yaşam Derneği, kanser hastası çocuklara yönelik projesinin detaylarını çok yakında duyuracak. Derneğin destekçisi Hande Erçel de bu projede resimleriyle yer alacak. Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı adım atmayan oyuncu şimdilerde günlerini elinde fırçası resim yaparak geçiriyor.