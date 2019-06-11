Ressam İbrahim Balaban son yolculuğuna uğurlandı

Ressam İbrahim Balaban için Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen törene sanatçının ailesi ve sevenleri katıldı.

Ressamın oğlu Hasan Nazım Balaban, burada yaptığı konuşmada, babasının 2 aydır hastanede tedavi gördüğünü hatırlatarak, "Ayrılık öyle bir şey ki kabullenmek çok zor. O benim babamdı her şeyden önce ve ben onun çocuğuydum. O gidince artık ben büyüdüm. Bana 'ressam oğlum' der, gururlanırdı benimle. Ben ondan daha çok gurur duyuyorum, çok büyük bir sanatçıydı." ifadelerini kullandı.

''KARDEŞLERİNE VE ANNESİNE KAVUŞACAK''

Balaban, babasının doğduğu köye defnedilmeyi vasiyet ettiğini belirterek, "Orada kardeşlerine ve annesine kavuşacak." dedi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de İbrahim Balaban'ın yaşadığı hayatın zorluklarına değinerek, "Gerçek anlamıyla bir mucizedir. Balaban, mahpushane ile çok küçük yaşta tanışmış. Kader onu hep hapishane ortamına sürüklemiş. En büyük şansı olan -Balaban’ın deyimiyle 'Şair Babası'- Nazım Hikmet, onun yeteneğini ortaya çıkarmasına vesile olmuş." ifadelerini kullandı.

Balaban'ın, Nazım Hikmet'in manevi desteğiyle ve onun şiirlerini resmederek sanat hayatına adım attığını ifade eden Keskin, "Onun fırçasından dökülen aynı zamanda Anadolu toprağıdır, insan hüznüdür, doğa çığlığıdır. 20. Yüzyıl Türk resminin dev sanatçısıdır İbrahim Balaban."

Keskin, değerli bir sanatçıyı kaybetmekten dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, böyle önemli bir ressama sahip olmaktan onur duyduğunu ve İbrahim Balaban’ın eserlerinin nesiller boyunca yol gösterici bir ışık olacağını söyledi.

''MEKANI CENNET OLSUN''

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı ressam Bedri Baykam ise İbrahim Balaban'ın eserleriyle kendi ekolünü oluşturduğunu dile getirdi.

Baykam, ressam Balaban'ın insanlık için büyük bir ders verecek bir hayat yaşadığına dikkati çekerek, "Balaban, en büyük acılardan, zorluklardan, tükenmişliklerden ve çaresizliklerden, insanın o sanat ışığını, arkadaşlığın getirdiği inancı bularak yoluna devam etmesi gibi unutulmaz izler bırakacak bir sanat yaşamının sahibidir. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

Tekirdağ Süleymanpaşa eski Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 2017'de katıldığı bir toplantıda ortaya çıkan Ressam İbrahim Balaban Müzesi fikrini 2018'de Tekirdağ'da hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

21. yüzyılın çok önemli bir sanatçısını Tekirdağ'da ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu belirten Eşkinat, "Müzeye ömür boyu ev sahipliği yapmak, onun dünyaya, hayata ve sanata bakışını Anadolu'nun resmini çizişini gelecek nesillere aktarmanın onurunu yaşıyoruz. Benim için büyük bir şeref, 5 sene belediye başkanlığı yaptım ama adam gibi bir iş yaptım diyebilirim. Çünkü adam gibi bir adamı tanıdım." ifadelerini kullandı.

Nazım Hikmet'in "Köylü ressam" dediği İbrahim Balaban'ın cenaze namazı da öğle vaktinde Şişli Camisi'nde kılındı.

Cenaze namazına, sanatçının ailesinin yanı sıra Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP eski milletvekilleri Berhan Şimşek ve Kani Beko, Bedri Baykam ve Balaban'ın sevenleri katıldı.

Balaban'ın cenazesi, namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Seçköy'e götürüldü.

İBRAHİM BALABAN KİMDİR?

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Seçköy’de 1921'de dünyaya gelen İbrahim Balaban, küçük yaşlarda girdiği Bursa Cezaevi'nde Nazım Hikmet’le tanışmasıyla resim yapmaya başladı. İlk sergisini 1953'te Fransız Kültür Merkezi'nde açan Balaban, devam eden yıllarda hem Türkiye’de hem de yurt dışında çok sayıda sergi açtı. Resimlerinde Anadolu köylüsünün yaşamını konu alan sanatçı, 1990 İnsan Hakları Onur Ödülü, 1998 Truva Sanat Ödülü ve 1999 Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Ödülü’ne layık görüldü.

AA