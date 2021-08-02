Ressam İsmail Acar, yanan ormanların ihyası için eserini bağışladı

Ressam İsmail Acar, yaptığı açıklamada, bugüne kadar yüzlerce karma ve kişisel sergi açtığını, pandemi nedeniyle ara verse de uluslararası projelerde çalışmaya devam ettiğini söyledi. Acar, 2000'li yılların başında zeytin ve portakal ağaçları resimleri çizdiğini belirterek, "O yıllarda aslında insanlık için 'acaba yeni asır nasıl devam edecek, acaba uydular mı düşecek?' diye çok önemli bir travma başladı. O dönem insanlarda travmatik oluşan süreci ben de doğayla ifade etmeye başladım." dedi. O sürece tanıklık etmek adına hazırladığı eserde çakılların içinden çıkan bir zeytin ağacını resmettiğini ve ortaya çıkan hayatın insanlara da hayat verdiğini dile getiren sanatçı, "İklim değişikliğiyle ilgili faaliyet gösteren bir vakfa ve böylesi travmatik bir süreç geçirdiğimiz döneme de çok uygun olacağını düşünerek, bu eserle farkındalık adına bir katkıda bulunmak istedim." ifadelerini kullandı.

Bizim Dünyamız Vakfı'nın iklim değişikliğiyle alakalı çalışmalar yapan genç bir vakıf olduğunu aktaran Acar, sanatçıların da toplumun kalbi ve gönlü, ilham kaynağının ise doğa olduğunu ifade etti.

"ZANNEDİYORUZ Kİ GEÇMİŞİN DE GELECEĞİN DE SAHİBİ BİZİZ"

İsmail Acar, sanatçıların duyarlılıklarını ve birikimlerini toplumla paylaşmaları gerektiğinin altını çizerek, "Bu süreçte bize en yakın konumda olan Bizim Dünyamız Vakfı farklı bir bakış açısı getiriyor. Maalesef bizim toplumumuzun ve dünyanın bu farklı bakış açısına ihtiyacı var. Doğa bizim 720 bin saatlik yaşam ömrümüz içinde kullandığımız bir ev. Ama biz zannediyoruz ki bu dünyanın, geçmişinin ve geleceğinin sahibi de biziz. Aslında öyle değil." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçılar ve duyarlı insanların toplum için her olumsuzluğu doğanın kendini yenilemesi için fırsat olarak gördüğüne dikkati çeken Acar, büyük felaketleri büyük dönüm noktaları kabul ederek, gelecek adına dersler çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı.

"TOPRAKTAN GELİP TOPRAĞA GİDİYORUZ"

Usta ressam, sanatçı duyarlılığının bütün topluma yayılmasının önemine de değinerek, "Sanatçı bakış açısıyla bütün toplum hareket ederse zaten hiçbir sorun kalmaz. Çünkü biz egolarımız ve hırslarımız uğruna maalesef doğayla doğru iletişime geçemiyoruz. Biz doğadan ayrı bireyler değiliz. Doğayla bir bütün içinde yaşıyoruz. En basit anlatımıyla topraktan gelip toprağa gidiyoruz." şeklinde konuştu.

AA