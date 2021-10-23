Ressam robot Ai-Da’yı casus sanıp gözlerini çıkarmak istediler

Dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da, bir sergi açılışı için gittiği Mısır'da gümrük yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

Ai-Da, sergilenecek heykeli ve yaratıcısı Aidan Meller'ın 10 gün boyunca gözaltında tutulduğu belirtildi.

Gazete Duvar’ın The Guardian'dan aktardığına göre, Mısır sınır yetkilileri Ai-Da'nın bir casusluk komplosunun parçası olabileceğine kanaat getirdi. Gözaltı gerekçesi olarak da önce robot sanatçının bir modemi olması, sonrasında da gözlerinde kameraların bulunması gösterildi.

'Geleceğin vizyonu' olarak görülen, gözlerindeki kameralar sayesinde ortaya çıkardığı soyut eserleri uzmanlardan tam not alan Ai-Da'nın son çalışmaları, Giza Piramidi'nde sergilenecek.

Bugün açılması planlanan sergi, piramidin yanında binlerce yıldır izin verilen ilk çağdaş sanat çalışması olacaktı. Hem Ai-Da hem de sergilenmesi planlanan heykeli Kahire'ye özel olarak paketlenmiş şekilde kargoyla gönderilmişti. Ancak Mısırlı gümrük yetkilileri Ai-Da'yı ülkeye girişte, casusluk suçlamasıyla 'gözaltına almayı' uygun gördü.

Bu gelişme Mısır ile İngiltere arasında bir diplomatik krize de yol açtı. Ai-Da'nın yaratıcısı Aidan Meller, İngiltere Büyükelçisi'nin robotu kurtarmak için devreye girdiğini, çok stresli anlar yaşadıklarını söyledi.

'Modemleri çıkarabilirim ama gözlerini oyamam'

Ai-Da'nın önce modemi, sonra da çizim yapmak için kullandığı göz kameraları nedeniyle gözaltında tutulduğunu anlatan Meller, "Modemleri çıkarabilirim ama gözlerini oyamam" dedi. Ai-Da'nın dün gece, sergi açılışına saatler kala serbest bırakıldığı belirtilirken, İngiltere'nin Kahire Büyükelçiliği de sorunun çözülmesinden memnun olduklarını duyurdu.