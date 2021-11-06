Kültür & Sanat Ressam Ulubil’den 400’üncü tablo

Ressam Ulubil’den 400’üncü tablo

Kültür & Sanat

Ressam Ulubil’den 400’üncü tablo

İstanbul sevdasıyla tanınan ressam Nur Ulubil, 400’üncü tablosuyla Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı’na katıldı.

06 Kasım 2021, Cumartesi 19:07 Son Güncelleme:
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İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’ndaki fuar, antika meraklılarını ve sanatseverleri ağırladı. 4-7 Kasım arasında gerçekleşen fuara, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

20 GÜNDE YAPTI

Yağlıboya eserlerinde İstanbul’u anlatan ressam Nur Ulubil, fuara bu kez değişik bir eserle katıldı. Sanatçı, “Bu kez Karayipler’in doğasını tuvale aktarmayı düşündüm. Fuara 20 günde tamamladığım tek eserimle katıldım. Bu sanat yaşamımda yaptığım 400’üncü resim. Bu nedenle benim için çok değerli” dedi.

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