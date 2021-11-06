Ressam Ulubil’den 400’üncü tablo

İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’ndaki fuar, antika meraklılarını ve sanatseverleri ağırladı. 4-7 Kasım arasında gerçekleşen fuara, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

20 GÜNDE YAPTI

Yağlıboya eserlerinde İstanbul’u anlatan ressam Nur Ulubil, fuara bu kez değişik bir eserle katıldı. Sanatçı, “Bu kez Karayipler’in doğasını tuvale aktarmayı düşündüm. Fuara 20 günde tamamladığım tek eserimle katıldım. Bu sanat yaşamımda yaptığım 400’üncü resim. Bu nedenle benim için çok değerli” dedi.