Restoran, bakkal ve büfelerin çalışma saatleri değiştirildi

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsle mücadele kapsamında yeni bir karar daha aldı. Alınan karara göre içkili veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, hafta içi ve hafta sonlarında 07.00- 22.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde ise kapalı olacaklar.

İl genelinde bulunan bakkal, büfe, TAPDK belgeli bayiler vb. işyerleri haftaiçi ve hafta sonlarında 07.00- 22.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde kapalı tutulacak.

İl genelinde tüm özel binek ve hafif ticari araçlar ile ticari taksilere aynı anda en fazla şoför dahil 3 kişi binebilecek. Birden fazla kişinin olduğu araçlarda maske takmak ise zorunlu hale getirildi.

DHA