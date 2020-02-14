Magazin Restoran önü muhabbeti: Sıla İçeride mi?

Restoran önü muhabbeti: Sıla İçeride mi?

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Restoran önü muhabbeti: Sıla İçeride mi?

1.5 ay önce Bebek’te restoran açan Hazer Amani’yi eşi Sıla uyarmıştı. Sıla haklı çıktı.

14 Şubat 2020, Cuma 11:09 Son Güncelleme:
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Sıla’nın eşi ,ünlü şef Hazer Amani üçüncü restoranını 1.5 ay önce Bebek’te açmıştı. Aylık kirası 50 bin TL olan mekan için eşi Sıla kendisini şöyle uyarmıştı: “En işlek yerde açarsan, magazinin gözdesi olursun. Kameralar, paparazziler beni merak edenler kapının önünden eksik olmaz.” Sıla bu sözlerinde haklı çıktı. 

"Beni gören eşimi soruyor"

Restoranın önünden geçenler “Bak burası Sıla’nın eşinin restoranı. Acaba Sıla içeride mi?” deyip konuşuyor. Paparazziler her gün kapının önünde. Hazer Amani, ekibine “Herkes Sıla’yı görmeye geliyor. Beni gören eşimi soruyor” diyormuş. Hazer Amani, Sıla’yı merak eden kimseyi kırmıyor. “Eşimin işleri yoğun, şu an burada değil” diyor. 

Müge Dağıstanlı

muged70@posta.com.tr

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