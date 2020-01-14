Restoran ve kafelere köpekler alınmalı mı?

Köpek dostlarımızı evlerimize, hatta yataklarımıza bile alıyoruz. Ancak birçok insan restoranlarda ve kafelerde köpek olmasının sağlıksız olduğunu düşünüyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde, evcil hayvanınızı alabileceğiniz yerlere ilişkin yasalar ve şehir yönetmelikleri büyük ölçüde değişiyor. Ülkede, engelli vatandaşa rehberlik eden köpek olmadıkça, köpeklerin restoranlara girmelerine izin verilmiyor. Birçok şehirde milletvekilleri ve evcil hayvan sahipleri, tüm köpeklerin restoran teraslarında ve diğer açık alanlarda izin vermesini istiyorlar.

2014 yılında, California Valisi Jerry Brown, restoran veranda ve avlularda köpeklere izin veren mevzuat imzaladı. Daha önce, eğer bir hizmet hayvanı olmasaydı, tesiste köpeklere izin verilirse restoran sağlık ihlallerine maruz kalacaktı.

New York şimdi de benzer bir tasarıyı düşünüyor. Yasa, restoran sahiplerinin köpeklerin verandalarında izin verilip verilmeyeceği konusunda nihai kararı vermelerine izin verecek. Birçok New Yorklu'nun evcil hayvan sahibi olduğu gerçeğinden yola çıkarak, restoranlardaki köpeklerin “güvenlik ve hijyen uygulamaları uygulandığı sürece” sahiplerinin yanında restoranlarda bulunmasına izin tanıyor. Tartışmanın 3 konuya dayandığı iddia ediliyor: Sağlık, güvenlik ve estetik.

Dikkat edilmesi gereken şey: Köpek dışkısı

İnsanlar köpeklerin onları hasta etmeyeceğini, ısırmayacağını ve genellikle yemek deneyimlerini bozmayacağını bilmek istiyor. Ancak veteriner Dr. Eva Evans sağlık risklerinin düşük olduğunu söylüyor. Köpekler zoonoz hastalıkları ve parazitleri taşıma potansiyeline sahipken, çoğu köpek aşılanır ve onları sağlıklı tutmak için önleyici ilaç alır.

“Tamamen aşılanmış sağlıklı bir köpek ve aylık parazit önleme, insan sağlığı için son derece düşük bir risk oluşturacaktır” diyor Dr. Evans. Ve köpek sağlıksız olsa bile, vücut sıvılarıyla temas olasılığı düşüktür. “Köpeğin atıkları yemek alanından uzak tutulduğu sürece, insanlar için sağlık riskleri konusunda çok az endişe var.”

Estetiğe gelince, restoranlar bu sorunlarla uğraşmak zorundadır. Havlayan bir köpeğin diğer müşterileri rahatsız etmesi durumu restoran çalışanlarının çözmesi gereken bir meseledir.

Bir köpek yemek alanının yakınında bir kaza geçirdiğinde ne olacak? Şüphesiz, işletme sahipleri, evcil hayvan sahipleri ve şehir yetkilileri bu sorunları ve potansiyel sağlık risklerini dikkate almak zorundadır.

Bu endişeler ele alındığında ve hayvanlar sağlıklı olduğunda, fikir birliği risklerin düşük olmasıdır. Evcil hayvanlarını her yere götürmeyi seven köpek sahipleri için, bunu tanıyan ve restoranlarda köpeklere izin veren yetkililer muhtemelen onları çok mutlu edecektir.



