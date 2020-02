Restoran yiyecekleri sanıldığı kadar sağlıklı değil

Dışarıda yemek yemeyi seviyoruz ancak yapılan bir araştırma, dışarıdan yemek yemenin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu. ABD'de yapılan araştırma, her 5 kişiden birinin düşük kalitede yiyecekler tükettiğini bildirdi. The Journal of Nutrition'da yayınlanan araştırmaya göre, Amerikalıların lokantalarda yedikleri yemeklerin yarısı ve fast-food siparişlerinin yüzde 70'i kötü beslenme kalitesindeydi.

Today'e konuşan Tufts Üniversitesi dekanı ve araştırmanın yazarı Dr. Dariush Mozaffarian, bulguların insanların dışarıda daha çok yemek yediğinin ortaya çıktığını söyledi. Mozaffarian şunları söyledi:

Olmamız gereken noktadan daha gerideyiz. Amerikalıların çoğunun yemeğin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar zarar gördüklerini anladıklarını sanmıyorum. Yemekler şimdi bu ülkedeki kötü sağlığın tek ve en büyük sebebidir. Bu araştırma, kötüye giden toplum sağlığını iyileştirmek için bir fırsat.

Bulgular, ABD'den 2003'ten 2016'ya kadar Ulusal Sağlık ve Beslenme Sınavı Anketine katılan 35.000'den fazla yetişkinin gıda seçimlerine dayanıyor. Araştırmaya katılanlardan 24 saatlik bir süre boyunca yedikleri her şeyi hatırlamaları istendi.

Çalışma dönemi boyunca herhangi bir günde, katılımcıların neredeyse üçte biri veya yüzde 30'u sağlıklı bir yemek yedi ve yüzde 46'sı fast food yedi.

Çalışmada, restoran yemeklerinin yüzde 0,1'inden daha azının bu standart ile ölçüldüğünde “ideal kalitede” olduğu bulundu. Her türlü restoran yemeği için ortalama beslenme kalitesi düşük, ancak çalışma süresi boyunca bildirilen fast-food restoran yemeklerinde hafif bir iyileşme oldu.

Ancak Mozaffarian, olumlu tüm değişikliklerin hem tam servis hem de fast-food yemeklerinde daha düşük miktarlarda meyve ve sebze ile dengelendiğini söyledi.

Bu çalışmanın aslında restoranlarda sipariş edilen yemeklere dayandığını belirtmek önemli, bu nedenle daha sağlıklı menü seçeneklerine sahip olmaları mümkün, ancak katılımcılar bunları seçmedi. Buna ek olarak, Mozaffarian, 2003'ten önce sonuçları karşılaştırmak için yeterince benzer çalışma olmadığını söyledi.

Bazı restoranlar menülerine kalori sayımı eklemesine rağmen, bunların ufak bir düzeltme olduğunu belirtti. Mozaffarian şu açıklamayı yaptı:

Sorun, insanların sadece kaloriye bakıp bir karar vermeye çalıştıkları zaman, yoldan çıkmalarıdır. Her zaman 1.000 kalori sağlıklı yiyecek (meyve, sebze, fasulye, balık ve sağlıklı yağlar bakımından zengin olan besinler), nişasta, şeker ve tuz açısından zengin 800 kalorilik sağlıksız yiyecek tüketmekten daha iyidir.





Restoran yediğiniz yemekleri daha sağlıklı hale getirmek için şunlar yapılmalı:

Mümkün olan en küçük porsiyonu seçin veya yemeğinizi başka biriyle paylaşın. Her zaman yanında sağlıklı bir salata ve ekstra sebze sipariş edin.

Mümkünse kahverengi pirinç, kepekli makarna veya kinoa gibi tam tahılları tercih edin.

Kızartılmış yerine ızgara veya pişmiş yiyecek alın.

Soda yerine su için.

Bazı mezeler ana yemeklerden daha fazla kaloriye sahiptir, bu nedenle her zaman salata veya sağlıklı sebze bazlı çorba ile başlayın. Midenizi dolduracaktır.

Öğle yemeğinde yemek yediyseniz akşam yemeği için dışarıda yemek yemeyin. Aynı şekilde, akşam yemeği için dışarıda yemek yemek istiyorsanız, öğle yemeği için dışarıda yemek yemeyin.

Akşam yemeğine çıkmadan önce biraz yoğurt, bir avuç fındık veya bebek havuç ve humus tercih edin ve bir restoranda aşırı yağlanma olasılığınız daha düşük olacaktır.