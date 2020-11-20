Türkiye Restoranlar paket servis uygulamasına geçti

Restoranlar paket servis uygulamasına geçti

Türkiye

Restoranlar paket servis uygulamasına geçti

Corona virüs salgınına yönelik yeni tedbirler saat 20.00 itibariyle yürürlüğe girerken, lokantalar paket servis uygulamasına geçti.

20 Kasım 2020, Cuma 22:19 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren korona virüs tedbirleri kapsamında bugün itibariyle alışveriş merkezleri, marketler, berberler ve kuaför salonları saat 10.00 ile 20.00 arası hizmet verirken, restoran, lokanta, kafe gibi işletmeler saat 10.00 ile 20.00 arası sadece paket servis şeklinde hizmet verebilirken belirtilen saat aralığında gel al ya da paket servis yapabilirken akşam saat 20.00’den sonra sadece paket servis olarak telefonla ya da online sipariş şeklinde hizmet verebiliyor.

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Ümraniye, İMES sanayi sitesi bölgesinde yer alan bir restoran da saat 20.00 itibariyle paket servise geçti. Gelen müşterilerini kapıda karşılayan işletme personeli yeni korona virüs salgını tedbirlerini hatırlatarak sadece paket servisin mümkün olduğunu söyledi. İşletme sahibi Himmet Ağababa, "Önce sağlık olsun diyoruz. Önceki zaten kapanmada da biz gerekli önlemleri aldık. Ama yine tekrar sıra bize geldi. Sağlık olsun. Tüm personelimiz ile artık bir süre ara vereceğiz.

Paketlerimiz servislerimiz gel al servislerimiz aynı şekilde devam ediyor. Burada bir genelgeye uymama diye bir şey yok. Zaten uyacağız. Ama bundan sonra inşallah çabucak toparlarız da hızlı şekilde normale döneriz. Bugün zaten şu an 20.00 itibariyle artık müşteri almıyoruz. Bundan sonra gelen servislerimiz akşam saat 20. 00’a kadar geçerli ama paket servislerimiz sürekli devam ediyoruz" dedi.

Müşteri Olcay Kayıkçı, "Bir şeyler atıştırmak için geldik ama kapanmıştı. Paketimizi aldık. Yiyeceklerimizi artık bundan sonra evde yiyeceğiz. Güzel bir uygulama. Herkes erkenden evlerine çekiliyor. Böylece en azından bu kalabalık belli saatten sonra azalmış oluyor" şeklinde konuştu.

İHA

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